Van der Wiel yine kayıplarda

Yaptığı disiplinsizlikler nedeniyle devre arasında kadro dışı bırakılan, takım bulamayınca affedilen Gregory Van der Wiel, Advocaat'ın kendisini derbide oynatmayacağını anlayınca, ağrıları olduğu bahanesiyle antrenmanlara çıkmamıştı.

ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN BU YANA KAYIP

Geçtiğimiz Çarşamba gününden bu yana çalışmalara katılmayan Hollandalının yedek kaldığı için sorun çıkardığı ve sakatlık bahanesini öne sürdüğü öğrenildi.





İSTANBUL'DA TATİL YAPIYOR

3 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu konusunda yönetim çaresiz. Çünkü Van der Wiel, sözleşmesi devam ettiği için gitmeyi düşünmüyor.

Geldiği günden bu yana adını sadece magazin haberlerinde gördüğümüz Hollandalı futbolcunun tavırları taraftarın sabrını iyice taşırmış durumda.

Kendisine Fenerbahçe'nin verdiği ücreti hiçbir yerde bulamayan Hollandalı, daha uzun süre baş ağrıtacağa benziyor.







