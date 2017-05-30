Van der Wiel'in yerine Juanfran

Deportivo forması giyen 28 yaşındaki Juanfran'ın adı ilk olarak mart ayında Fenerbahçe ile anılmıştı.

BU SEZON 38 MAÇA ÇIKTI

Van der Wiel’den umduğunu bulamayan ve bir an önce göndermeye çalışan yönetim, Juanfran’ı yeniden gündemine aldı. İspanyol futbolcu bu sezon 38 resmi maçta forma giyerken 8 asist yaptı.

Başarılı performansıyla Rus ekibi Rubin Kazan’ın da dikkatini çeken Juanfran’ın Fenerbahçe’ye daha sıcak baktığı kaydedildi. Ancak oyuncusu için kapıyı 5 milyon eurodan açan Deportivo’yu ikna etmek kolay olmayacak.

Sarı- Lacivertliler’in Finansal Fair-Play anlaşması nedeniyle bonservisle transfer yapabilmesi için önce oyuncu satması gerekiyor.