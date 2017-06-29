Van Niekerk'ten dünya rekoru

2016 Rio Olimpiyatları'ndaki erkekler 400 metre yarışında, ABD'li efsane atlet Michael Johnson'ın 1999'dan beri elinde tuttuğu dünya rekorunu 43.18'den 43.03 saniyeye çeken 24 yaşındaki Van Niekerk, bir rekora daha imza attı.
300 METRE'DE DÜNYA REKORUNU YENİLEDİ
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinden (IAAF) yapılan açıklamaya göre, Güney Afrikalı sporcu, Çekya'nın Ostrava kentinde düzenlenen Golden Spike etkinliğinde, 300 metreyi 30.81 saniyede koşarak 2000 yılındaki 30.85'lik derecesiyle Michael Johnson'a ait rekoru ele geçirdi.
ATLETİZMDE İLKLERİN SPORCUSU
"100 metrede 10, 200 metrede 20 ve 400 metrede 44 saniyenin altına inen ilk atlet" unvanının sahibi Van Niekerk'in rekor kırdığı 300 metre yarışı, olimpiyatlar ve Dünya Şampiyonası'nın programında yer almıyor.