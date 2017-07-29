Van Persie Feyenoord'la anlaştı

Hollanda basınında Robin van Persie konuşuluyor. Tecrübeli golcünün Hollanda ekibi Feyenoord ile anlaştığı öne sürüldü.

1 YILLIK ANLAŞTI ÜCRETİNDE İNDİRME GİTTİ

Hollanda basınından Voetbal International'ın haberine göre; Feyenoord, 33 yaşındaki golcüyle 1 yıllığına anlaştı.

Van Persie'nin ülkesine dönmek için yıllık ücretinde indirime gitmeyi kabul ettiği belirtildi. Robin Van Persie'nin kendi bonservisinie alması durumunda Feyenoord'un 1+1 yıllık sözleşme önereceği kaydedildi.

VAN PERİSE'Yİ ÇOK İSTİYORUZ

Feyenoord, transfer döneminde Rick Karsdorp ile Terrance Kongolo'nun satışından 30 milyon euro kazandı.

Geçtiğimiz günlerde Van Persie hakkında açıklama yapan Feyenoord'un teknik direktörü Van Bronckhorst, "Van Persie'yi transfer etmeyi çok istiyoruz. Van Persie'yi Şampiyonlar Ligi'nde kullanabilirsek bu bizim için harika olur" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE'DEN SES YOK

Bu olaylar yaşanırken Fenerbahçe ise sessizliğini koruyor.

Sarı-lacivertli kulüp , geldiği günden beri bir türlü istenilen performansı gösteremeyen uçan Hollandalıyı iyi bir bonservis bedeli gelmesi halinde elden çıkartmayı planlıyor.