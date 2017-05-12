Van Persie transfer için kararını verdi

Gelecek sezon iyi ve yarışçı bir takım kurmak isteyen Fenerbahçe, kadro planlamasına şimdiden başladı.

Bu çerçevede takıma dahil olacak isimlerin yanı sıra ayrılacak oyuncular da belirlenecek.

AVRUPA VEYA AMERİKA OLMAZSA KALACAK

Özellikle ayrılması gündemde olacak isimlerin başında Robin Van Persie geliyor. Ancak Hollandalı yıldızın takımdan ayrılması pek de kolay gözükmüyor. Çünkü tecrübeli yıldızı transfer etmeyi düşünen ekipler daha çok Çin ve Arap kulüpleri olarak öne çıkıyor.

Van Persie de kesin bir dille bu kulüplerin tekliflerini geri çeviriyor. Bu ülkelerde mutlu olamayacağını ifade eden 33 yaşındaki yıldız bu nedenle, kapıları kapatıyor.

Ancak Van Persie'nin önünde iki seçenek duruyor. Yıldız oyuncunun Avrupa ya da Amerika Birleşik Devletleri kulüplerinden gelecek teklifler dışında ayrılması zor duruyor.

AYKUT KOCAMAN İSTEMİYOR

Van Persie'nin takımdan gönderilmek istenmesinin iki temel sebebi var. Birincisi yeni sezonda takımın teknik direktörü olacak Aykut Kocaman'ın raporu. İkincisi ise futbolcunun yüksek maaşı.

Yıllık 5 milyon euronun üzerinde kazanan tecrübeli oyuncunun aldığı bu ücret mali dengeleri bozuyor.

Kadro kurgusu içerisinde ilk etapta düşünülmeyen Hollandalı forvet, Arap ya da Çin kulüplerine kesinlikle gitmek istemiyor. Sarı-lacivertli formayı giymeye de sıcak bakan Van Persie, ancak Avrupa veya ABD'den gelecek cazip bir teklife tamam diyor.