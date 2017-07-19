Van Persie: Aykut Kocaman gerçek bir Fenerbahçe adamı

İki sezondur Fenerbahçe sorması giyen ancak bir türlü beklenileni tam karşılayamyan Van Persie, bu sene Aykut Kocaman'ın hücum hattındaki en büyük kozu olacak.

Hollandalı yıldız, birkaç haftadır tanıdığı Kocaman hakkında övgü dolu sözler sarf etti

O BİR FENERBAHÇE İNSANI

Sarı-lacivertli takımı ileri taşıyabilecek ismin Aykut Kocaman olduğunu ileri süren Perise “Hocamızın benim hakkımda söylediklerini duydum. Bu söylediklerini duyduğumda gerçekten çok büyük mutluluk yaşadım. O gerçekten bir Fenerbahçe adamı. Kulüp için çok büyük tarihi olan bir futbolcu ve teknik direktör. Teknik direktör olarak da çok önemli kupalar ve başarılar kazandı yıllar önce. Umarım uzun bir süre burada kalır. Bence kulüp için en iyisi bu özellikle de doğru adamı bulduğunuzda... Son haftalarda benim düşüncelerim bu şekilde çünkü onu birkaç haftadır tanıyorum. Bence Fenerbahçe’yi ileriye götürecek doğru adam Aykut Kocaman.” dedi.

BÜYÜK HEVES HİSSEDİYORUM

Kendisi hakkında da açıklamalarda bulunan Hollandalı yıldız “Yeni sezonun başlaması öncesinde çok büyük heyecan duyuyorum. 2-3 haftalık süreçte gördüklerim beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Çok gelecek vaadeden bir görüntüdeyiz. Hocanın hem kişiliği hem de taktiksel anlamda bize anlattıkları bana bu heyecanı veriyor. Aynı zamanda toplantılarda istediklerini anlatış şekli de gerçekten harika. Yeni bir başlangıç, bu sezonun başlangıcı için çok büyük bir heves hissediyorum, mutluyum. Bir futbolcunun kendini mutlu hissetmesi önemlidir. Mutlu olduğunuzda sahada da güzel şeyler ortaya çıkar.” şeklinde konuştu.