Van Persie ayrılmak için 4 milyon euro istedi

Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Van Persie'nin menajeri Kees Vos, Hollandalı yıldızın takımdan gitmek için para talep etti.

4 MİLYON EURO İSTEDİ

Fenerbaçe yönetimiyle bir görüşme yapan Vos'un; "Van Persie'ye Endonezya'dan bir teklif var ama kabul etmedi. Kuyt gibi Feyenoord'a dönmek istiyor. Bonservisini bedelsiz bırakır ve üste 4 milyon euro verirseniz gidecek. Aksi halde kontratını burada tamamlamayı planlıyor" ifade edilidi.

Sarı-lacivertli takımla 1 yıl daha sözleşmesi olan Van Persie'nin, Fenerbahçe formasıyla 80 resmi maçta 34 gol attı. Persie, bu maçların 52'sinde ilk 11'de başladı.