Van Persie Feyenoord'a transfer olacak

Fenerbahçe'de beklentileri bir türlü karşılayamayan ve sürekli sakatlanan Van Persie, ocak ayında takımdan ayrılıyor.

DEVRE ARASI GİDİYOR

İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre; Fenerbahçe genç oyuncusu Eljif Elmas'a kontenjan açmak için RVP'yi göndermek istedi. Hollandalı da devre arasında Feyenoord'a dönmeyi kabul etti.

İngiliz gazetelerinin de duyurduğu ayrılığın perde arkasında, Persie'nin eşi Bouchra'nın, Hollanda'daki arkadaşlarını arayarak ülkeye geri döneceğini haber verdi. Hollandalı futbolcu ülkesinde Feyenoord forması giyecek.

EŞİ AYRILIĞI DUYURDU

Bouchra'nın eşyalarını toplayarak, kısa süre içerisinde Hollanda'ya göndereceği öne sürüldü. İkilinin Rotherdam'da bulunan evlerine yeniden yerleşmesi bekleniyor. Van Persie'nin 10 yaşındaki oğlu da Feyenoord'un altyapısına yazdırılacak.

2018 yazında sözleşmesi bitecek olan RVP için bonservis talep edilmeyecek. İlk geldiği yıl Pereira ile yıldızı barışmayan Hollandalı geçen sene de Advocaat tarafından yetersiz bulunmuştu. Aykut Kocaman da Van Persie'den ümidi kesti.