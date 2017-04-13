Van Persie: Galatasaray'a yine atmak istiyorum

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, 23 Nisan'da oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gol atmak istediğini belirtti.

Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre, Süper Lig'in ilk yarısında 2-0 biten Galatasaray derbisinde iki kez fileleri havalandırarak 'gerçek Fenerbahçeli' olan Robin van Persie, bu zevki bir daha tatmak istiyor.

YİNE ATMAK İSTİYORUM

Antrenmanlarda çok formda olduğu öğrenilen oyuncu, TT Arena'daki maç için sabırsızlandığını belirtirken, "Büyük futbolcular, büyük maçları iple çekerler. Ben de bu derbi için sabırsızım. Tıpkı ilk yarıdaki maçta ve son Beşiktaş derbisinde olduğu gibi takımıma galibiyeti getiren golleri kaydetmek istiyorum." dedi.

Van Persie, "Önümüzde bir haftadan fazla süre var. Bu zaman onların oyununu ezberlememiz için yeterli. Dinlenmiş şekilde çıkacağımız maçta istediğimizi alabileceğimize inanıyorum" dediği öğrenildi.