Van Persie: Gelecek vadediyorum

Fenerbahçe'nin İsviçre kampında gazetecilere konuşan tecrübeli golcü; "Geride kalan 2-3 haftada şahit olduklarıma bakarsak, Fenerbahçe'deki en mutlu dönemimi yaşadığımı söyleyebilirim" dedi.

"EN MUTLU DÖNEMİM"

Daha önce Vitor Pereira ve Dick Advocaat'la çalışan Van Persie, teknik direktör Aykut Kocaman'ın fark yaratacağı görüşünde.

33 yaşındaki futbolcu, "Şu anki durumumuz, gelecek vadediyor. Aykut Kocaman'ın hem kişiliği hem de anlattığı taktikler, bana bu heyecanı veriyor. Bizden beklentilerini de harika bir şekilde anlatıyor. O gerçek bir Fenerbahçe adamı. Hem teknik direktör hem de futbolcu olarak kulüp tarihinde önemli bir yere sahip. Fenerbahçe'yi ileriye götürecek doğru adam, Aykut Kocaman. Umarım uzun süre burada kalır." dedi.

Van Persie, bireysel olarak da yükselişe geçeceğini söyledi. "Daha iyisini yapabilirdim" diyen Hollandalı yıldız, "Kendimi geliştirmek ve bu yıl daha iyi noktalarda olmak istiyorum. Ancak mesele benim hedeflerim değil. Bu sezonu ne olursa olsun kupalar kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Robin van Persie, vatandaşı Wesley Sneijder'in Galatasaray'dan ayrılmasıyla ilgili bir bilgisi olmadığını söyledi ve yorum yapmadı.