Van Persie için suç duyurusu

Beşiktaş Fenerbahçe arasında 5 Şubat pazar günü Vodafone Arena stadında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında, Fenerbahçeli oyuncu Robin Van Persie'nin, "Taraftara dil çıkardığı ve elini şortunun içine sokarak hakarette bulunduğunu" iddia eden Avukat Ömeralp Pulatoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

DİL ÇIKARMA, ELİNİ ŞORTUN İÇİNE SOKMA

Suç duyurusu dilekçesinde, "Birçok spor severin ekranlarda ve televizyonda maçı izledikleri esnada, şüpheli tarafından stadyumda bulunan taraftarlara, Hollanda'da da büyük hakaret sayılan dil çıkarma eylemini gerçekleştirmiş, tribünde bulunan taraftarın tepkisiyle karşılaşmıştır. Şüpheli elini şortunun içine sokmak suretiyle, herkesin tepkisini çekmiştir. Tribündeki taraftar galeyana gelmiş ve tahrik edilmiştir" denildi.

DİLEKÇEDE BELİRTİLEN SUÇLAR

Şüphelinin yaptığı hareketler sonrası yaralanmalara varan olayların yaşandığı belirtilen dilekçede, Van Persie'nin, "Kişilerin sükun ve huzurunu bozma", "Hakaret", "Suç işlemeye tahrik", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Kanunlara uymamaya tahrik" "Hayasızca hareket" gibi suçlardan cezalandırılmaları istendi.

Dilekçede eski Beşiktaş'lı oyuncu Pascal Nouma olayını da delil olarak gösterdi. Ömeralp Pulatoğlu'nun Beşiktaş kongre üyesi olduğunu söyledi.