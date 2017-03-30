Van Persie ilk 11'e dönüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerde kolu kırılan Fernandao ile sakatlığı sonrasında takımla çalışmalara kontrollü olarak başlayan Volkan Demirel’in bu maçta riske edilmesi beklenmiyor. Volkan’ın yokluğunda kaleyi Fabiano koruyacak.

SOW VE KJAER TAKIMLA ÇALIŞTI

Milli takımlardaki son maçlarını sakatlık sebebiyle tamamlayamayan Moussa Sow ve Simon Kjaer ise takımla çalışmalara başladı.

Babasının cenazesi nedeniyle Atiker Konyaspor maçında oynayamayan ve sonrasında da Hollanda Milli Takım kampına katılan Jeremain Lens de takıma döndü. Lens, Kardemir Karabükspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak.

VAN PERSİE İLK 11'E DÖNÜYOR

Advocaat, Fernandao'nun yokluğunda santrfor pozisyonunda Robin van Persie'ye görev vermeyi düşünüyor. Milli maç arasını iyi değerlendiren Hollandalı golcünün fiziksel durumu maç gününe kadar kontrol edilecek. Van Persie'nin ağrılarının artmaması halinde ilk 11'de görev alması bekleniyor.

Hollandalı golcü ligde en son 19 Aralık'taki Gençlerbirliği maçında ilk 11'de forma giydi. Van Persie maçın 11.dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Van Persie ligin ikinci yarısında hiç ilk 11 yüzü göremedi.

Deneyimli futbolcu bu sürede UEFA Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Amed Sportif Faaliyetler ve Beşiktaş maçlarında sahaya ilk 11'de çıktı.