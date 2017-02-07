Van Persie: Oğuzhan bana Felemenkçe küfürler etti

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maça damga vuran olaylardan biri de Robin Van Persie - Oğuzhan Özyakup gerilimiydi...

Hürriyet'in haberine göre; Gündeme oturan bu görüntünün perde arkası ortaya çıktı...

İşte ikili arasında geçen ve gerilimin dozunu artıran o diyaloglar:

OĞUZHAN SÜREKLİ KÜFRETTİ

"Maç içerisinde Oğuzhan bana sürekli Felemenkçe küfürler etti. Ama asıl beni kızdıran şey attığım frikik sonrası oldu."





SEN GİT VETERAN TAKIMINDA OYNA

"O frikik sonrası yanıma geldi ve ‘Bu işleri bırak artık. Beceremiyorsun. Git veteran takımında oyna’ dedi. Bu sözler üzerine gol sevincimi onun önünde yaparak ona bir ders verdim."

Bilindiği gibi iki futbolcu da Hollanda doğumlu ve bir dönem Arsenal’de birlikte oynayan ikili pazar gününe kadar çok yakın dosttu.