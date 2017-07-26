Van Persie Sturm Graz maçında yok

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 27 Temmuz Perşembe günü Avusturya'nıhn Sturm Graz takımına konak olacak Fenerbahçe'ye, Hollandalı oyuncusu Robin van Persie'den kötü haber geldi.

STURM GRAZ MAÇINDA YOK

Sarı-lacivertli kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, sakatlığı nedeniyle kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu tarafından muayenesi yapılan ve bir takım testlere tabi tutulan Van Persie'nin, Sturm Graz deplasmanında forma giyemeyeceği kesinleşti.

ALTYAPIDAN FORVET TAKVİYESİ

Fernandao'nun henüz hazır olmaması, Van Persie'nin de sakatlığının bulunması nedeniyle, Sturm Graz maçı öncesi altyapıdan A takıma forvet takviyesi yapılacağı öğrenildi.

MONACO MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

İsviçre'nin Lozan kentinde Monaco ile yapılan hazırlık maçında girdiği ikili mücadele sonrası bir pozisyonda dizinin üstüne düşen Van Persi'nin, sol diz kapsülünde kanama ve yırtılma, bağlarında da gerilme tespit edilmişti.

TARAFTAR ENDİŞELİ

Fenerbahçe'nin, geldiği günden bu yana sürekli sakatlanan ve birçok kritik maçta forma giyemeyen Hollandalı golcüyle yeni sezona başlayacak olması sarı-lacivertli taraftarları endişelendiriyor.