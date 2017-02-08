Van Persie: Taytımı düzeltiyordum

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide futboldan çok saha içerisinde yaşanan olaylar konuşuldu. Maçın olay adamı ise tribünlere dil çıkaran, elini şortunun içine sokan, Tosiç’i oyundan attıran Van Persie oldu.

TAYTIMI DÜZELTİYORDUM

Robin van Persie, “Şortumun içine kısa bir tayt giyiyorum. Tüm maçlarda belli aralıklarla, çoğu zaman ikili mücadeleye girince bu taytı düzeltmek zorunda kalıyorum ve elimi içeri sokuyorum. Beşiktaş maçında elimi şortun içine soktuğum fotoğraf üstünden algı yaratılmaya çalışılıyor ama bu düzeltme hareketini hem diğer oynadığım takımlarda hem de Fenerbahçe’de oynarken maç içinde sürekli yapmak zorunda kalıyorum. Bu hareketi kesinlikle rakibe karşı ya da Tosiç’i tahrik etmek için yapmadım” ifadelerini kullandı.

BAŞKA FOTOĞRAFLARIM DA VAR

Hollandalı oyuncu, milli takım, Manchester United ve Arsenal’de oynarken de şortunu düzelttiği sırada birçok kez fotoğrafının çekildiğini söyledi.

Van Persie, bu fotoğraflarları da savunmasında delil olarak kullanacak.

Robin van Persie, Tosiç’e ya da Beşiktaşlı herhangi birine karşı kasti hareketi olmadığını bu şekilde anlatacak.