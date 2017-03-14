Van Persie tekmeliklerini unuttu

beIN Sports'ta yer alan Maçın Öyküsü programında Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçının perde arkası görüntüleri yayınlandı.
TEKMELİĞİM YOK VERSENE
Görüntülerde karşılaşmanın ikinci yarısında Fernandao'nun yerine oyuna girme hazırlığı yapan Van Persie'nin tekmeliğini unuttuğu görüldü.
Eliyle çorabnı düzelttikten sonra tekmeliğinin yanında olmadığını fark eden Hollandalı futbolcu, vatandaşı Van Der Wiel'in tekmeliğini istedi.
İkilinin gülüşmeleri ekranlara yansıdı. Son bölümde oyuna dahil olan Van Persie, hücum bölgesinde etkili bir performans gösteremedi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)