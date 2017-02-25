Van Persie ve Kjaer Gaziantep maçı kadorsuna alınmadı

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor ile oynayacağı maç öncesi teknik direktör Dick Advocaat'tan sürpriz bir karar çıktı.
5 OYUNCU KADRODA YOK
Fenerbahçe'de Gaziantepspor maçının kadrosuna Emmanuel Emenike, Oleksandr Karavaiev, Miroslav Stoch, Robin van Persie ve Simon Kjaer dahil edilmedi.
SON ANTRENMANA ÇIKMIŞLARDI
Fenerbahçe'nin yaptığı son antrenmanda yer alan Emenike ve Robin van Persie'nin Gaziantepspor kadrosunda yer almaması herkesi şaşırttı. Kadroya alınmayan Simon Kjaer, Robin van Persie Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar maçının 11'inde yer alıyordu.
Gaziantepspor - Fenerbahçe maçı, 26 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.