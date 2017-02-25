Van Persie ve Kjaer Gaziantep maçı kadorsuna alınmadı

Advocaat: Bana göre herkes suçlu

Advocaat'tan muhabire fırça: Sen bir yalancısın

Norvich City Kulübü'nün yetkililerinin başta Cenk Tosun olmak üzere 4 futbolcuyu izlemek için TT Arena'ya gelecekleri öğrenildi.

Aziz Yıldırım'ın baskılara dayanamayıp salı günü istifasını sunacağı ve Mahmut Uslu'nun geçici olarak başkanlığa getirileceği öğrenildi.

Beşiktaş Kulübü, Arena'da Divan Kurulu toplantısı yapmak isteyen Yalçın Karadeniz'e, disiplin cezası aldığı için stadın kapılarını kapattı.

Advocaat: Bu adama bu kadar para verilir mi

1 Barcelona'nın genç yeteneği muazzam bir gol attı - İZLE Jordi Mboula, UEFA Gençlik Ligi'nde oynanan Barcelona-Borussia Dortmund maçında attığı jeneriklik golle izleyenleri mest etti.

2 Aziz Yıldırım: Namazla iyi insan olunmuyormuş Aziz Yıldırım, bugün görülen 'Şikede kumpas davası' öncesi kulüp binasında gazetecilerle sohbet toplantısı yaptı.

3 Fenerbahçe'den Hamza Hamzaoğlu atağı Advocaat ile yolları ayırmayı planlayan F.Bahçe yönetimi, bir süredir boşta olan Hamza Hamzaoğlu'na teklif yapmaya hazırlanıyor.

4 Volkan Demirel: Türkiye'de başka takımda oynamam Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, kulübün kendisini istememesi durumunda kariyerine Avrupa'da devam edeceğini söyledi.

5 Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Osmanlıspor'u eleyen Olympiakos oldu.

6 Advocaat'tan muhabire fırça: Sen bir yalancısın Dick Advocaat, tazminatını almak için istifa etmediğini ima eden muhabire sert bir dille cevap verdi.

7 Beşiktaş Şenol Güneş ile sözleşme uzatıyor Beşiktaş yönetimi, geçen yıl takımı şampiyon yapan Şenol Güneş'e 4 yıllık yeni sözleşme önerecek.

8 Trabzon'da Mehmet Ekici'ye benzin tepkisi Devre arası transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Mehmet Ekici, Trabzon'da benzin alırken büyük bir şok yaşadı.

9 Fenerbahçe'de Volkan Demirel dönemi kapanıyor Fenerbahçe yönetimi sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Volkan Demirel ile yolları ayırma kararı aldı.