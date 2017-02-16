Van Persie yok Ruslar şaşkın

Robin van Persie’nin kadroda olmaması sebebiyle Rusya’da büyük bir şaşkınlık yaşanıyor.

Sport Express’in muhabiri Dimitriy Zelenov: “Van Persie’nin olmaması bizi fazlasıyla üzdü. Sırf onu izlemek için, Krasnodar’ın ezeli rakibi Kuban taraftarları bile maça bilet almıştı. Kadroya alınmaması inanılır gibi değil." dedi.

'FENERBAHÇE'NİN KARTVİZİTİ'

“Hollandalı yıldız, bana göre Fenerbahçe’nin Dick Advocaat’la birlikte kartviziti gibi. Krosnadar kentinde Kuban daha popüler bir takım. Ancak şu anda ikinci ligdeler. Onların taraftarlarının bile van Persie’yi izlemek için bilet aldıklarını duydum.”

'KRASNODAR CHELSEA GİBİ'

“Andreas Granqvist’in cezalı olması Krasnodar savunması için büyük bir sorun. Mamaev de henüz tam hazır olmadığı için riske edilmeyecek gibi gözüküyor. Smolov, takımın en önemli ismi ve Rusya’nın 1 numaralı forveti. Fenerbahçe, kağıt üzerinde maçın favorisi. Ancak Krasnodar da evinde çok tehlikeli. Hızlı oynuyorlar ve kontratak üzerine yoğunlaşıyorlar. Model olarak Chelsea’nin oyun anlayışını almış durumdalar.”