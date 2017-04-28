Van Persie'den Mahmut'a özür çiçeği

FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası 2017'nin açılış maçında İran kalecisi Hosseini, Meksika'ya karşı çok şık bir gole imza attı.

Talisca Manchester United'a transfer oluyor

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Joshua'dan Wladimir Klitschko'ya: Yumruklarıma hazır ol

Dünya ağır sıklet kemeri için Wladimir Klitschko ile karşılaşacak olan Anthony Joshua rakibine gözdağı verdi.