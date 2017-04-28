Van Persie'den Mahmut'a özür çiçeği

Geçtiğimiz Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir, sahasında Fenerbahçeyi konuk etmişti.
Karşılaşmada Robin Van Persie ile Mahmut Tekdemir arasında bir ikili mücadele sonrası, Başakşehir forması giyen milli futbolcunun burnu kırılmıştı..
HASTANEYE ÇİÇEK YOLLADI
Burnuna aldığı derbeden sonra oyundan çıkan ve hastaneye kaldırılan Mahmut Tekdemir, geçirdiği operasyon sonrasında sağlığına kavuştu.
Hollandalı oyuncu Van Persie ise anlamlı bir davranışta bulunarak, Mahmut'a özür çiçeği yolladı.
Medipol Başakşehir resmi hesabından Robin van Persie'nin Mahmut Tekdemir'e gönderdiği 'özür' çiçeğini paylaştı.