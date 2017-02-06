Van Persie'den Tosic açıklaması

Fenerbahçeli futbolcu Van Persie, Beşiktaş maçının ardından kırmızı kart pozisyonunu anlattı.

"İYİ BİR MAÇTI"

"Öncelikle iyi bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Maçın ikinci yarısında birlikte oynamamız gerektiğini biliyorduk. Beşiktaş'la oynuyorsanız onların sizden biraz daha fazla topa sahip olacağını biliyorduk."

"KIRMIZI KARTTAN SONRA..."

"Kırmızı karttan sonra oyunu kontrol ettik ve şükürler olsun ki kazandık. Bizim için ideal olan galibiyetti. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."

"BANA KÖTÜ BİR TEPKİ VERDİ"

"Benim fikrim orada ben kendime alan oluşturmaya çalıştırıyordum. Tosic beni engellemeye çalıştı. İtiş kakış bir görüntü çıktı. O bana kötü bir tepki verdi. Yapmaması gereken bir hareketti. Kırmızı kart doğruydu."

"SOYUNMA ODASINDA BAĞIRIŞLAR VARDI"

"Soyunma odası koridorlarında bağrışmalar vardı. Bazı oyuncular çığlık çığlığa bağırıyordu. Ancak beni ilgilendirmiyordu. Bunlar maçlarda oluyor. Duygular ortaya çıktı. Öyle bir maçtı."