Van Persie'den Wenger'e ağır sözler

Arsene Wenger'in geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Başarısızlıklardan ötürü suçluluk hissediyorum." sözleri üzerine Robin van Persie'nin Manchester United'dan takım arkadaşı Rio Ferdinand, "Van Persie ile Wenger hakkında konuşmuştuk. Bana şöyle demişti, "Arsenal hep bazı şeyleri ıskalıyor, hep eksik bir şeyler oluyor. Maçtan maça taktik değiştiriyorlar ve büyük maçlara reaksiyon vermekte güçlük çekiyorlar. Uzun vadeli hedefleri olmuyor." demişti." iddiasında bulundu.

Rio Ferdinand da hiçbir zaman Wenger için oynamak istemediğini dile getirirken, "Wenger'in takımları maçtan maça farklı oynuyor, zorlu maçlara iyi reaksiyon veremiyor ve uzun vadeli düşünmüyor" ifadelerini kullandı.

Arsenal ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Fransız menajerin emekliye ayrılabileceği konuşuluyor. Bir başka iddia ise Arsenal yönetimi ona iki yıllık yeni bir sözleşme önerecek.

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, 2004-2012 yılları arasında Wenger yönetimindeki Arsenal'de oynamış ve sonrasında Manchester United'a transfer olmuştu.