Galatasaray'ın Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbide Van Persie ile Semih Kaya arasında yaşananlar akıllara Hollandalı yıldızın Beşiktaş maçındaki hareketlerini getirdi.

(Görüntüler beINSport'tan alınmıştır)

VAN PERSİE'NİN DERBİ TAKTİĞİ

Fenerbahçeli Van Persie, Galatasaraylı savunma oyuncusu Semih Kaya ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı.

Ancak bu mücadeleden önce kameralara yansıyan bir görüntü, Van Persie'nin derbi taktiği olarak nitelendirildi. Hollandalı oyuncu eliyle Semih Kaya'nın yüzüne müdahalede bulundu. Semih'i sinirlendirmek için bu hareketleri yaptığı görülen Van Persie'nin, Beşiktaş maçında Tosic ile yaşadığı pozisyonlar akıllara geldi.

(Görüntüler beINSport'tan alınmıştır)

TOSİC'LE DE AYNI POZİSYONLARI YAŞAMIŞTI

Van Persie, Beşiktaş ile oynanan kupa maçında da Tosic'le benzer pozisyonlar yaşamış ve rakibine kırmızı kart gösterilmesine sebep olmuştu. Van Persie'nin hareketleri bazı taraftarlardan tepki görürken bazıları da profesyonelce yapıldığı görüşünü savundu.



