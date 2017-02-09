Van Persie'nin hareketi tişört oldu

Kulüpler son yıllarda derbi maçlara damga vuran oyuncuların tişörtlerini çıkararak ciddi gelirler elde ediyor. Fenerbahçe de bu doğrultuda son Beşiktaş derbisinin olaylı adamı Van Persie'nin tişörtlerini satışa çıkaracak.

GOL SEVİNCİ TİŞÖRT OLDU

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta Hollandalı Van Persie hem Tosic'le yaşadığı pozisyon hem de attığı golle yıldızlaştı.

Daha önce büyük kulüpler şampiyonluklardan sonra da bu tarz tişörtler çıkarmıştı. Fenerbahçe'de yaptığı açıklamayla Van Persie'nin gol sevincinin olduğu tişörtü cuma günü satışa sunacak.

İşte o tişört;