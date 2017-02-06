Bir kelime bir anı İlhan Cavcav

1 Beşiktaş-Fenerbahçe maçı capsleri Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren derbi sonrası sosyal medyada birbirinden komik capsler paylaşıldı.

2 Oğuzhan'dan Van Persie'ye: Karakterini gördüm Oğuzhan Özyakup, derbinin olay adamı Van Persie ile yakın dost olduklarını ancak bu maçtan sonra aralarının bozulduğunu söyledi.

3 Van Persie'nin hareketi Tosic'i çıldırttı Dün oynanan olaylı derbide Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Van Persie'nin elini şortunu içine soktuğu ortaya çıktı.

4 Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap Şenol Güneş, ''Centilmendir ya Şenol Hoca. Bak şimdi neler diyecek'' diyen Rıdvan Dilmen'e, ''Şeytanlık yapma Rıdvan'' şeklinde cevap verdi.

5 Kamerun Afrika Uluslar Kupası şampiyonu oldu 2017 Afrika Uluslar Kupası'nı, Mısır'ı 2-1 yenen Kamerun kazandı. Kamerun'a galibiyeti getiren golü Vincent Aboubakar kaydetti.

6 Fikret Orman: Çok önemli değil süt kupası neticede Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 1-0 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

7 Derbide Volkan Demirel'in dediği oldu Derbi öncesi Beşiktaş'ın yeni stadında Fenerbahçe ile henüz karşılaşmadığı için yenilgi yüzü görmediğini söyleyen Volkan haklı çıktı.

8 Fenerbahçe Beşiktaş'ı yendi çeyrek finale yükseldi Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren olaylı derbiyi sarı-lacivertli ekip Van Persie'nin tek golüyle kazandı.

9 Şenol Güneş ile Kjaer birbirine girdi Beşiktaşlı Tosic'in kırmızı kart görmesinin ardından yaşanan gerilim soyunma odası koridorlarında da devam etti.