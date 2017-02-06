Ensonhaber.com'a dön

Van Persie'nin hareketi Tosic'i çıldırttı

Dün oynanan olaylı derbide Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Van Persie'nin elini şortunu içine soktuğu ortaya çıktı.

Van Persie'nin hareketi Tosic'i çıldırttı
Yorum Yap

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Kupası mücadelesi olaylı geçti...

Dusko Tosic'in kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından Sırp futbolcu sinirlerine hakim olamadı.

ELİNİ ŞORTUNA SOKTU

Bu sırada Van Persie'nin Tosic'e doğru bakarak elini şortunun içine soktuğu ortaya çıktı.

Golcü futbolcunun yaptığı hareket özellikle sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarından büyük tepki gördü.

NOUMA DA YAPMIŞTI

Geçmişte Pascal Nouma benzer bir hareket yapmış ve Beşiktaş kariyerinin sonlanmasına neden olmuştu.

 

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM