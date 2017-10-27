Van Persie'nin son durumu

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici ve Robin van Persie Kayserispor maçında da forma giyemeyecek. Ancak iki futbolcunun gelecek hafta takıma katılması bekleniyor.

MEHMET EKİCİ HAFTAYA

Akhisarspor maçından önce sakatlanan Mehmet Ekici, son 3 maçta forma giyemedi. Ancak tecrübeli futbolcunun gelecek hafta takıma katılması bekleniyor.

Bu sezon üçüncü kez adale yırtığı yaşayan ve 183 dakika sahada kalan 27 yaşındaki futbolcu henüz golle buluşamadı. Fenerbahçe Kayserispor maçının ardından Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak.

RVP DÖNÜYOR

Robin van Persie de sakatlıktan dönüyor. Yaklaşık 2 aydır takımdan ayrı kalan ve milli takımda sakatlanması nedeniyle son bir aylık maaşının FIFA tarafından ödenmesi için Fenerbahçe’nin başvuruda bulunduğu Robin van Persie’nin de önümüzdeki haftadan itibaren takıma katılabileceği öğrenildi.

Buna karşın Hollandalı golcünün hazır hale gelebilmesi için 3 haftalık bir zamana ihtiyacı olacak. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 200 dakika sahada kalan van Persie gol atamadı.