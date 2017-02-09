Van Persie'nin yerine Aatıf

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Bir kelime bir anı İlhan Cavcav

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Dilmen: Beşiktaş Trabzon'a Olcay+1 milyon Euro vermiş

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Rakibinin tekmesinden Matrix gibi sıyrılan dövüşçü

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1 Hasan Şaş Galatasaray'a geri dönüyor Galatasaraylı yöneticiler, Hasan Şaş ve Raşit Çetiner'i göreve getirmek için Dursun Özbek'e öneride bulunduğu öğrenildi.

2 Van Persie'nin hareketi tişört oldu Fenerbahçe, olaylı Beşiktaş derbisine damga vuran Van Persie'nin gol sevincinin yer aldığı tişörtleri satışa çıkartıyor.

3 Ben Hatira: İdolüm Tayyip Erdoğan Almanya'da terörist iftirası atılarak kulüpten kovulan Müslüman futbolcu Ben Hatira, Tayyip Erdoğan ile tanışmayı çok istediğini söyledi.

4 En çok kazanan sporcular Forbes dergisi maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, geçen yılın en çok kazanan sporcularını açıkladı.

5 Fenerbahçe'den Advocaat'a teklif Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın Advocaat'a 1 yıllık daha teklif yaptığını, Hollandalı hocanın düşünmek için süre istediğini söyledi.

6 Türk bayrağı açtı ömür boyu men edildi Leeds United maçında Türk bayrağı açan taraftara ömür boyu men cezası verildi.

7 Van Persie: Taytımı düzeltiyordum Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin olay adamı Van Persie, elini şortunun içine taytını düzeltmek için soktuğunu söyledi.

8 Tosic: Van Persie eşime küfretti Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Tosic, Van Persie ile aralarında geçen gerginliğin nedenini arkadaşlarına anlattı.

9 Atiba'yı Beckham Kuralı ile alacaklar Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba, 'Beckham Kuralı' ile Amerika'ya transfer olabilir.