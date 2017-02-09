Van Persie'nin yerine Aatıf

Beşiktaş derbisi sonrası Disiplin Kurulu'na sevk edilen Robin van Persie'nin ceza alma ihtimalini göz önünde bulunduran Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, takım içerisinde arayışlara başladı.
SOW FORVETE AATIF SOLA
Hollandalı teknik adamın, vatandaşı ceza aldığı takdirde devre arasında gönderilme noktasına gelen Aatif'ı, Bursaspor karşısında sahaya sürmeye hazırlandığı gelen haberler arasında... Advocaat, Sow'u santrfor bölgesine çekmeyi, sol kanada ise Faslı futbolcuyu monte etmeyi planlıyor.