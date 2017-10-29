VAR ilk kez offline olarak denendi

Süper Lig'de oynanan Başakşehir-Akhisar maçıyla offline olarak uygulanmaya başladı. VAR'ı deneyen hakemlerden biri olan Cüneyt Çakır maç sonu açıklamalarda bulundu.

CÜNEYT ÇAKIR: "OYUN SÜRELERİ UZAYACAK"

VAR sisteminin hayırlı olmasını temenni eden Cüneyt Çakır, "Öncelikle bugün çevrimdışı olarak bu sistemi uyguladık. Hayırlı olmasını diliyorum. Maç ile bize gelen görüntü arasındaki zaman farkı 0.4 saniye. Yani burada izliyormuş, yönetiyormuş, oynuyormuş gibi diyelim. O yüzden hiçbir farkı yok. Anında çok hızlı şekilde biz görüntüleri görüyoruz ve operatör çok tecrübeli olduğu için zaten biz de bunun çevrimdışı olarak devamlı antrenmanlarını yapacağız. Biz de çok hakim olacağız kameralara. Bu süre çok daha hızlı olacak. 10 saniye kadar kısa bir sürede bugünkü gol kararını verdik. Herkesin kafasında şöyle bir endişe var. Acaba oyun çok duracak mı? Şimdi böyle bir pozisyonu, oyuncuların itiraz ettiğini düşünün, kararın yanlış olduğunu düşünün, oyunun ne kadar durduğunu hayal edin. Bir de burada 10 saniye gibi bir sürede karar verildiğini düşünün. O yüzden bu çok faydalı olacak. Belki de oyunun süresini daha fazla uzatacağız. 50-51 dakika olan oyun süresini 54 dakikalara çıkaracağız bu şekilde" ifadelerini kullandı.

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"BARİZ HATA VARSA VAR DEVREYE GİRECEK"

Futbolun hatalar oyunu olduğunu aktran Çakır, "Futbol bir hata oyunudur. Şunu unutmamak lazım, hiçbir zaman yüzde yüz doğru kararla maçı bitiremezsiniz. Mutlaka hatalar olacaktır. Bu sistemde de hatalar olacaktır. En önemli şey oyununun sonucuna etki eden, bildiğimiz bariz hatalardan kurtulmak istiyoruz. Gri pozisyonlar hakkında zaten biz buna karışmıyoruz. Bariz bir hata varsa eğer oyunda işte o zaman video hakem devreye girecek. Bunun faydalarını ilerleyen dönemlerde zaten göreceğiz. Yaptığımız çevrimdışı eğitimleri IFAB'a yollanacak. Onlar bunları değerlendirecek daha sonra uygun görürse de herkesin kabul ettiği tek protokolle çevrimiçi kullanmaya başlayacağız. Biz de bugunkü gol kararını biz de 10 saniye içerisinde vermiştik" diye konuştu.