Varane: Telefonu Zidane'ın suratına kapattım

2011 yazında Real Madrid Sportif Direktörü olan Zinedine Zidane, Lens'te oynayan 18 yaşındaki Raphael Varane'ı transferini konuşmak için aradığında şok olmuş. Çünkü genç futbolcu; "Üniversite sınavına hazırlanıyorum" diyerek telefonu kapatmış.

"ÜNİVERSİTE SINAVIM VAR"

Real Madrid'in savunma oyuncusu Raphael Varane ile teknik direktörü Zinedine Zidane'ın tanışıklığı oldukça eskiye, 2011 yaz aylarına dayanıyor. Varane, daha 18 yaşındayken ve Lens forması giyerken, 2011 yazında Zinedine Zidane Real Madrid Sportif Direktöü olarak genç futbolcuyu transferini konuşmak üzere telefonla aramış.

Fransız futbolcu, o günü Real Madrid TV'de kariyerinin anlatıldığı programda şöyle anlattı: "Kimin aradığını bilmiyordum. Böyle bir telefon da beklemiyordum. Arayan kişi Zinedine Zidane olduğunu söyledi. Söylediklerini dinlerken sesini tanıdım. Evet, gerçekten Zidane'dı arayan... Sözlerini tamamladı ve bu konuyu sonra konuşmamız gerektiğini söyledim, üniversiteye giriş sınavlarına çalıştığım için o sırada müsait olmadığım yanıtını verip telefonu kapattım. Sonra bu konuşmayı arkadaşlarıma anlattım, 'Zidane aradı, Real Madrid ile anlaşmamı istiyordu' dediğimde inanamadılar. Benim ne yaptığımı duyunca da 'Deli misin?' diye azarladılar."