Vasco De Gama'nın takım otobüsü devrildi

Brezilya takımlarından Vasco De Gama'nın 17 yaş altı takımı Friburguense ile oynanan maç dönüşü kaza yaptı.

İtfaiyenin yaptığı açıklamaya göre otobüs, devrilmeden önce bir kamyonla çarpıştı.

22 YARALI VAR

Kulüp kaza sonrası bir açıklama yayınlayarak 22 kişinin yaralandığını; 5 futbolcu ve 1 personelin yoğun bakıma alındığını ancak bilinçlerinin yerinde ve sağlık durumlarının da kontrol altında olduğunu bildirdi. Brezilya basınında yer alan haberlere göre takım otobüsü içinde 30'a yakın kişi bulunuyordu.