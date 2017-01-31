Demba Ba resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, eski futbolcusu Demba Ba'yı yeniden kadrosuna kattı.

Beşiktaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle;

"Demba Ba'nın 31.05.2017 tarihine kadar geçici transferi konusunda kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Kendisine ve kulübüne herhangi bir bedel ödenmeyecektir."





ÇİN'DEN DÖNDÜ

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde taraftarların sevgilisi olan, adına besteler yazılan Demba Ba, astronomik bir bedelle Çin'in Shanghai Greenland Shensua takıma satılmıştı. Yıldız oyuncu Beşiktaş'a bedelsiz olarak geri döndü.

Başkan Fikret Orman, Demba Ba'nın fiziki antrenmanlarına devam ettiğini ve mart ayında sahalara döneceğini belirtti. Orman ayrıca Demba Ba, Ersan Adem Gülüm, Mitrovic ve Babel'in de bulunduğu imza törenine katıldı.