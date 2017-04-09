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Vederson Brezilya'ya döndü

Vederson 15 yıl sonra Brezilya'daki eski takımına döndü! 35 yaşındaki Vederson, alt lig ekiplerinden Americano ile sözleşme imzaladı.

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Vederson Brezilya'ya döndü

Vederson'un yeni takımı belli oldu. Bir dönem ülkemizde de futbol oynayan 35 yaşındaki sol kanat oyuncusu Vederson, Brezilya alt lig ekiplerinden Americano  takımına transfer oldu.

13 YIL SONRA BREZİLYA'DA

Ülkemizde son olarak Adana Demirspor'da forma giyen ve devre arasından bu yana boşta olan Vederson, 13 yıl aradan sonra Brezilya'ya dönmüş oldu.

Tecrübeli oyuncu ülkemizde ilk olarak Ituano'dan transfer olarak Ankaraspor forması giymişti. Daha sonra Fenerbahçe'de de oynayan Vederson Bursaspor, Antalyaspor ve Mersim İdmanyurdu'nda da oynamıştı.

Vederson, Brezilya'da da 2002 yılında da Americano forması giymişti.

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