Veli Kavlak'tan büyük fedakarlık

Beşiktaş’ta daha önce omzundan geçirdiği ameliyat nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan ve devre arasında iyileşerek yeniden antrenmanlara başlayan Veli Kavlak bir kez daha ameliyat oldu.

YİNE AMELİYAT EDİLDİ

Omzundaki ağrıları nüksettiği için yeniden bıçak altına yatan siyah-beyazlı futbolcu, Almanya’da omuz sakatlıkları konusunda dünyanın sayılı uzmanlarından olan bir doktor tarafından ameliyat edildi.

Yaklaşık 3 ay sonra eskisinden daha güçlü olarak sahalara döneceğinin garantisi alan Veli, Beşiktaş Yönetimi’nin gösterdiği anlayışa karşılık yıllık ücretinden 500 bin euroyu daha kulüp kasasında bıraktı.

Daha önceki ameliyatı için mevcut sözleşmesini dondurarak 600 bin eurodan vazgeçen tecrübeli oyuncunun yaptığı fedakârlık toplamda 1 milyon 100 bin euroya (yaklaşık 4 milyon 300 bin lira) ulaştı.

ALACAKLARINDAN FERAGAT ETTİ

Omzundaki sakatlığın bir türlü geçmemesi üzerine pes etmek yerine doktor doktor dolaşarak derdine çare arayan ve yoğun çabalar sonucunda bu konuda uzmana ulaşan Veli Kavlak böylece 2016-17 sezonundaki tüm parasından feragat etmiş oldu.

Sakat olduğu dönemde kulüpten para almayı doğru bulmayan Veli’nin bu tutumu Beşiktaş Yönetimi’nin takdirini topladı. Siyah-beyazlıların tamamen iyileşmesi halinde 28 yaşındaki futbolcunun 2019’da bitecek sözleşmesini bir yıl uzatmayı planladığı aktarıldı.