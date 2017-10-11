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Venezuela teknik direktörü: Otele kadın gönderdiler

eknik direktörü Rafael Dudamel, 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçı öncesi tahriklere kapılmadıklarını söyledi.

Venezuela teknik direktörü: Otele kadın gönderdiler
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Rafael Dudamel, eski taktik ve stratejilerin tekrar gündeme geldiğini belirtti.

Venezuela - Paraguay maçı sonrası basın toplantısında konuşan Dudamel, "Maç öncesi Paraguaylılar, futbolcularımı ayartmak için kaldığımız otele kadınlar gönderdi.

Aslında bunlara şaşırmadık. Bu taktik ve stratejiler eskiden kullanılırdı. Biz tahriklere kapılmadan sahaya çıktık ve maçı kazandık." dedi.

Gruptan çıkma ihtimali olmayan Venezula, galip gelmesi halinde gruptan çıkacak puana ulaşabilecek olan Paraguay'ı deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı.

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