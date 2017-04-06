Verratti PSG'den sonraki adresini açıkladı

Paris Saint Germain'in yıldız isimlerinden Marco Verratti'nin adı İngiliz kulüpleriyle anılıyor. İtalyan futbolcu, Chelsea, Manchester United ve Arsenal'in radarında.

YENİ ADRESİ İTALYA OLACAK

Ama Ada'dan gelen teklifler onun aklını çelebilecek gibi görünmüyor. 1992 doğumlu İtalyan futbolcu, "Paris Saint Germain'den çok önemli bir proje var. Ben seneye de bunun içinde yer almak istiyorum. Sezon sonu yönetimle görüşeceğim ve kendim için en iyi opsiyonu seçeceğim" derken Paris'ten ayrıldığında muhtemel adresinin İtalya olacağını açıkladı.

"JUVENTUS'A SEVE SEVE GİDERİM"

Verratti; "İtalya'da müthiş bir lig var. Inter ve Milan, ama önce Juventus ciddi bütçelere sahip, büyük harcamalar yapabilecek kulüpler. Bunu Higuain transferinde (Napoli'den Juventus'a 90 milyon Euro bonservisle gitti) gördük. Juventus, bence dünyadaki en iyi dört takımdan biri. Çok geliştiler. Bugün burada çok iyiyim ama ileride PSG'den ayrılırsam bu kulübe seve seve giderim." şeklinde konuştu.