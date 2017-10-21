Verstappen imzayı attı

Red Bull Racing'den yapılan açıklamada, 20 yaşındaki pilotun sözleşmesinin 2020 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.

ÇOK MUTLUYUM

Takımının her zaman kendisini desteklediğini belirten Verstappen, "Red Bull daima bana inandığını gösterdi. Takımımla daha fazla devam edeceğim için çok mutluyum. Gelecek yıllarda daha fazla başarı için çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Red Bull-TAG Heuer takımıyla İspanya Grand Prix'sini ilk sırada tamamlayarak, en genç yarış kazanan pilot unvanını alan Verstappen, Formula 1'de sezonun bitimine 4 yarış kala sürücüler klasmanında 111 puanla 6. sırada yer alıyor.