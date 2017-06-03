Vida adım adım Beşiktaş'a doğru

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor...

Hafta başı Portekiz'e giderek Vincent Aboubakar için Porto ile görüşen başkan Fikret Orman'ın ikinci durağı Hırvatistan oldu.

Futbol komitesi sorumlusu Umut Güner ile birlikte Zagreb'e giden Orman; Domagoj Vida ve menajeriyle görüştü.

VİDA'YLA ANLAŞILDI TOP KİEV'DE

NTV Spor'un haberine göre; Geçtiğimiz sezon başı ve devre arasında da siyah beyazlıların gündemine gelen Hırvat stoperle yapılan görüşme olumlu geçti. 28 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın teklifine yeşil ışık yakarken, kulüplerin anlaşması halinde siyah beyazlı formayı giyeceğini Orman'a aktardı.

Dinamo Kiev yönetiminin, 1 yıllık sözleşmesi bulunan Hırvat stoperi siyah-beyazlı kulübe satması bekleniyor.

MANGALA DA ALINACAK

Beşiktaş, Eliaquim Mangala'dan da vazgeçmiş değil. Fransız stoper için de temaslarına devam eden yönetim, Manchester City ile görüşmeleri sonlandırmadı.

Mangala'yı kiralama teklifini masada tutan futbol komitesi, İngiliz ekibinin yanıtına göre kararını verecek.