Vida: Beşiktaş'la anlaştım

Yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına başlayan Siyah-Beyazlılar, 2 yıldır gündemlerinde olan Domagoj Vida’ya kancayı takmıştı.

28 yaşındaki futbolcuyla menajeri Ivan Cvjetkovic aracılığıyla el sıkışan ve kulübü Dinamo Kiev’le sözleşme yenilemesini engelleyen Kara Kartal, Ukrayna temsilcisiyle kıran kırana bonservis pazarlığına girmişti. Hırvat stoper için kulübüne son olarak 5 milyon Euro’luk (20 milyon TL) bir öneride bulunup oyuncuyu da devreye sokan Kartal, bu transfer konusunda mutlu sona yaklaştı.

BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞTIM

Siyah-Beyazlılar’ın gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak olmasına ek olarak Kartal’ın 2 yıldır ısrarla peşinde olmasını göz önünde bulunduran Domagoj Vida’nın, Beşiktaş’a transferi konusunda Dinamo’ya resti çektiği ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun Kiev Yönetimi’ne, “Beşiktaş’la anlaştım. 5 sezondur takımım için elimden geleni yaptım. Yeni bir sayfa açıyorum. Bu konuda kolaylık sağlamanızı bekliyorum. Önce tatile çıkıp sonrasında İstanbul’a gideceğim” dediği bildirildi.

Dinamo Kiev formasıyla 5 sezonda 134’ü ilk 11’de olmak üzere 141 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 11 gollük performans sergilemişti. Bire bir pozisyonlardaki etkisi, geriden oyun kurması ve özellikle hava toplarındaki başarısıyla tanınan Vida, Hırvatistan Futbolu’nun son dönemdeki en yıldızını parlatan isimleri arasında yer alıyor.