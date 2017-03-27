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Vida: Mitrovic harika oynadı

Hırvatistan-Ukrayna maçının ardından açıklamalarda bulunan Vida, Beşiktaş'ın genç stoperi Mitrovic'e övgüler yağdırdı.

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Vida: Mitrovic harika oynadı

2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde Türkiye’nin de yer aldığı I Grubu’nun lideri olan ve son maçta Ukrayna’yı 1-0 mağlup eden Hırvatistan’da, Beşiktaş’ın oyuncusu Matej Mitrovic’in savunmadaki performansı büyük beğeni kazanmıştı.

HARİKA OYNADI

Adı Beşiktaş’ın da transfer listesinde geçen ve Mitrovic’le birlikte o maçta savunmada görev yapan Dinamo Kievli stoper Domagoj Vida, “Mitrovic harika bir maç çıkardı. Gerçekten çok iyi bir futbolcu. Umarım böyle oynamaya devam eder” diyerek takım arkadaşını övdü.

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