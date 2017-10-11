Vidal Şili Milli Takımı'nı bıraktı

Bayern Münih'in orta saha oyuncusu, Şili'nin Dünya Kupası'na katılamamasının ardından 30 yaşında milli takımı bıraktı. Daha önce Dünya Kupası finallerinin ardından milli takıma veda edeceğini açıklayan yıldız oyuncu, finaller vizesi alamamaları üzerine kararını erkene çekti.

ALTIN JENERASYONDA YER ALDI

Ülkesinin altın jenerasyonundaki oyuncularından biri olan Arturo Vidal, milli formayı ilk olarak 2007'de giydi. 99. kez ülkesi adına görev yapan Vidal, ülkesinin altın jenerasyonu içerisinde yer aldı.

Bayern'den önce Juventus forması da giyen yıldız oyuncu, Arsenal'li Alexis Sanchez ile birlikte, Şili'nin Copa America'yı 2015 ve 2016'da kazanmasında önemli rol oynadı.

Şili'de teknik direktör Antonio Pizzi de Brezilya yenilgisinin ardından görevi bıraktığını açıklamıştı.