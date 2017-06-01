Vida'ya Beşiktaş çağrısı

Jurcevic Hırvat oyuncu Vida'nın transferin gerçekleşmesi durumunda pişman olmayacağını kaydederek; "Domagoj Beşiktaş'a gitsin, pişman olmayacaktır. Beşiktaş, şu anda yönetimsel ve mali olarak bizim olduğumuz döneme göre iyi durumda. Yeni stat açıldı ki, Avrupa'nın en güzel statlarından" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'TA FARK YARATIR"

Beşiktaş taraftarının Vida'yı istediğini vurgulayan antrenör, "Vida'yı Türkiye'de 20 milyon taraftar bekliyor. Geçtiğimiz sezon, Vida takımının en iyi oyuncularından biri oldu ve büyük bir adım attı. Beşiktaş'ta fark yaratacağından bir şüphem yok" diye konuştu.

Dinamo Kiev ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Domagoj Vida, geçtiğimiz sezon 39 maçta forma giydi ve 4 gol kaydetti.