Video Hakem Sistemi ilk olarak offline uygulanacak

Türkiye’de uzun süredir gündemi meşgul eden Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu önemli bir karar aldı.

OFFLİNE UYGULANACAK

Daha önce ilk testi 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapılan sistem, Süper Lig’in 10. haftasında 29 Ekim pazar günü 16.30’da oynanacak Bursaspor-Antalyaspor maçında denenecek.

Aktif olarak kullanılmayacak (offline) sistemden alınacak sonuca göre ilerleyen süreçte daha net bir karar verilecek.

F.BAHÇE MAÇINDA DA DENENECEK

sistemi için Bursaspor maçının seçilmesinde ise Bursa Büyükşehir Stadyumu’ndaki çalışma ortamının rahatlığı gösterildi. VAR sistemi ayrıca 30 Ekim Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasında bir kez daha offline olarak gözlemlenecek.

Bursaspor-Antalyaspor maçının hakem kararlarında da etkili olmayacak VAR sistemi için Türkiye Futbol Federasyonu Yıldırım Demirören geçtiğimiz günlerde ‘Lig devam ederken, sistemin değişmesine karşıyım’ şeklinde bir açıklama yapmıştı.