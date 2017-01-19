Video hakem sistemindeki kafa karıştıran sorun

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TFF Başkanı Yıldırım Demirören, NTV Spor’da gazetelerin spor müdürlerinin sorularını yanıtladığı programda hakemler ve video hakem sistemi hakkında konuştu.

Demirören, Mart ayında yeni sistemin denenmeye başlayacağını duyurdu. TFF Başkanı, hakemlerin gruplaştığı iddialarına da cevap verdi.

Yıldırım Demirören’in sözleri şöyle;

MART AYINDA BAŞLAYACAĞIZ

“Rossetti şu anda bire bir bu işle ilgileniyor. Federasyon olarak gerekli şeyi yapıyoruz. Her reform sancıyla başlar, bu da sancıyla başladı, hakemlerimiz hata yapıyor. Video sistemine hazırız. Mart ayında video hakem sistemi için ilk denemeler başlayacak. Hakem eğitimi için de önerilere açığız. İngiltere ile hakem eğitimi için görüştük; ‘Siz Türkiye’deki kafaları değiştirin’ dediler. Hata sonrası ‘Operasyon deniliyor’ dendi. Hakemlere ‘adil olun, cesur olun, hatanızı hata ile kapatmaya kalkmayın’ dedim. Bunları yapmayan sistem içinde elenir.''

Video hakem sistemine örnek - İZLE

KAFA KARIŞTIRAN BİR DURUM VAR

Ofsayt, penaltı, kırmızı kart gibi oyunun kaderini değiştirebilecek tartışmaya açık pozisyonlarda hakeme yardımcı olmak için kullanılacak olan video hakem sistemi, bazı sorunları da beraberinde getirecek gibi gözüküyor.

Örneğin oynanan bir karşılaşmada mücadelenin hakemi X takımın penaltısını gözünden kaçırdı ve Y takım kontra atak yaparak gol attı.

Penaltısı verilmeyen X takım bu pozisyona itiraz ettiğinde ve hakem tarafından haklı görüldüğünde Y takımın kontradan attığı gol iptal mi olacak?

Penaltının tekrarına bakılması istendiğinde oyun durmuşsa sorun yok ancak Y takım pozisyonun devamında gol attıysa bu durumda karar ne olacak? Penaltı verilip Y takımın attığı gol iptal mi edilecek?

İptal edilse de edilmese de eskisinden çok daha fazla tartışma yaşanacağı bir gerçek.