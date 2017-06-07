Video Hakem uygulaması hayata geçiriliyor

TRT Spor'a konuşan Yusuf Namoğlu, hakemlerin geçen sezonki performanslarıyla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Namoğlu; "Bu eleştirilerin bazıları haklı olsa da büyük bölümü geleceğe yatırım. Gelecek maçları yönetecek hakemlerin etki altında kalmasına yönelik bir taktik. Biz de bu taktiğe göre önlemlerimizi alıyoruz" dedi.

TESTLERE BAŞLIYOR

Video hakem uygulaması hakkında da bilgi veren Namoğlu "Video hakem uygulamasını yarın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak U21 maçında test edeceğiz" diye konuştu.

Video hakem uygulamasının gelecek sezon belli yerlerde uygulanacağını ifade eden MHK Başkanı "Bir hakem aynı haftada 2-3 maçta görev yapacak" ifadelerini kullandı.

Namoğlu; "İzleyiciler 'Emre Belözoğlu neden kırmızı kart görmüyor?' diyorlar" şeklindeki soruya ise "Ben de o zaman 'Messi neden kırmızı kart görmüyor?' derim" yanıtını verdi.