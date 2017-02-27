Vieri, Pires ve Abidal'den derbi tahmini

Dünya futboluna damga vuran 3 isim Spor Toto Süper Lig'de yarın akşam oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisini beIN SPORTS'a yorumladı.

İşte Robert Pires, Eric Abidal ve Christian Vieri'nin Galatasaray - Beşiktaş derbisiyle ilgili yorumları.

ROBERT PIRES: PSİKOLOJİK AVANTAJ BEŞİKTAŞ'TA

"Çok tutkulu, ateşli bir maç bizi bekliyor. Türkiye'nin en ateşli derbilerinden birisi neticede. Ben psikolojik avantajın Beşiktaş'tan yana olduğunu düşünüyorum. Ligde liderler, Avrupa Ligi'nde tur atladılar. Evet belki deplasmanda olmak onları biraz zora sokacaktır ama Beşiktaş şu ana kadar çok iyi bir sezon geçiriyor."

"Galatasaray'ın üzerinde ise baskı var. Bu maçı kaybederlerse ligde şampiyonluk yarışından tamamen kopacaklar. Alacakları bir galibiyetle de umut tazeleyebilirler. Bu sebeple iki takım için ve özellikle taraftarlar için çok güzel bir maçın bizleri beklediğini düşünüyorum."





ABIDAL: FAVORİNİN BEŞİKTAŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

"Türk derbisinin favorisi bana göre Beşiktaş. Özgüvene sahip bir takımlar. Deplasmanda olmalarına rağmen bu özgüven onların avantajı. Derbide bir iki kilit oyuncudan söz etmek bence zor. İki takımın da çok iyi oyuncuları var ama önemli olan takım ruhu, futbol oynama isteği, beraber savunma yapıp beraber hücum etmek."

"Tabi daha iyi bir Galatasaray görmek istiyoruz bu sefer. Fenerbahçe - Galatasaray gibi önemli bir derbide de yorumlarım olmuştu. O günkü Galatasaray kendi seviyesinde değildi. Sneijder gibi birkaç oynuncusu Galatasaray için çok önemli. Sneijder formdaysa Galatasaray da formda oluyor."





VIERI: G.SARAY 1 ADIM ÖNDE

"Beşiktaş ligde önde olan taraf ancak Galatasaray evinde ve taraftarı önünde böylesine büyük bir maça çıkacak. Kimin kazanacağını bilemem. Türkiye'deki bu tip derbilerde şanslar eşittir. Belki Galatasaray'ı biraz öne çıkarabiliriz çünkü sahasında taraftarıyla birlikte muhteşem bir atmosfer yakalıyor. Seyirciler rakibi baskı altına alıyor ve stadın yapısı da buna müsait. Bence takımın ihtiyaç duyduğu yerde taraftar itici güç olacaktır."

"Sneijder sahada olacak ve kazanmak için ağırlığını koyabilir. Ancak Beşiktaş cephesinde de Quaresme ve Aboubakar gibi faktörler var. Aboubakar fizikli ve çok güçlü, her iki ayağını da kullanıyor ve onu durdurmak kolay olmayacak."