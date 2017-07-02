Villareal Bakambu için 25 milyon euroyu geri çevirdi

Haberlerde, West Ham'ın 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında Bursaspor'da forma giyen 26 yaşındaki futbolcu için 25 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği ama Villarreal'in Mateo Pablo Musacchio'nun Milan'a gönderilmesi sonrası bir önemli futbolcusunu daha kaybetmeyi göze alamayarak bu teklifi reddettiği belirtildi.

Villarreal'in bugüne kadarki en pahalı satışı Eric Bailly'i geçen yaz Manchester United'a 40 milyon Euro'ya göndermesiydi. West Ham, Bakambu için olumsuz yanıt alınca rotayı Köln'den Çin'e transferi suya düşen Anthony Modeste'ye çevirdi.