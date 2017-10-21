Villarreal'den Castillo'ya 6 milyon euro

İspanyol temsilcisi Villarreal, Fabian Castillo'nun peşini bırakmıyor.

YENİ TEKLİF 6 MİLYON EURO

Daha önce Trabzonspor'a 5 milyon Euro'luk bir teklifle gelen Boğalar, bu rakamı yükseltti. Villarreal'in yeni teklifi 6 milyon Euro oldu.

SON KARAR RIZA HOCA'NIN

Bordo-Mavili yönetimin, teknik direktör Rıza Çalımbay ile görüştükten sonra Villarreal yönetimine dönüş yapacağı öğrenildi.

Antrenmanlarda Castillo'nun performansından memnun kalan Çalımbay'ın yönetime, "Castillo takımın önemli parçalarından. Onu satmayalım" diyeceği öğrenildi. Kolombiyalı yıldız futbolcu, Ersun Yanal döneminde yedek kulübesine mahkum olmuştu.