Visca'dan 125 maçlık seri

2011 yılında Başakşehir'e gelen ve oynadığı futbolla adından söz ettiren Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca, üst üste 125 maçta sahaya çıkarak büyük bir başarı sağladı.

125 MAÇ ÜST ÜSTE

Oynadığı futbolla Avrupa devlerinin de dikkatini çeken 27 yaşındaki kanat, dün de Alanya'ya karşı takımına galibiyeti getirdi. Takımını öne geçiren ikinci golünde hazırlayıcısı olan Visca, Süper Lig'de 5 hafta aradan sonra golle buluştu.

Tam bir istikrar abidesi olan ve Başakşehir'in bu sezon oynadığı tüm lig maçlarında forma giyen Boşnak oyuncu, inanılmaz bir istatistiğe de imza attı. Visca, takımıyla birlikte üst üste 125. lig maçına da sahaya 11'de çıktı. Visca, Başakşehir'in TFF 1. Lig'e düştüğü sezonda da tüm maçlarda forma giymişti.