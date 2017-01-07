Vitor Hugo Galatasaray'a gelmek istiyor

Son dönemde yaşanan terör olayları nedeniyle birçok futbolcu Türkiye'ye transferi konusunu gözden geçirip, kulüp yöneticilerini uğraştırırken; Galatasaray'ın gündemindeki Palmeiras'ın stoperi Vitor Hugo'nun ise gelmeye istekli olduğu öğrenildi.

TERÖRDEN ETKİLENMEDİ GELMEYİ İSTİYOR

Vitor Hugo transferinde son durumu aktaran Galatasaraylı yönetici Levent Nazioğlu, "Vitor Hugo da olabilir. Alternatif birkaç stoper var. Hepsi yabancı. Hugo gelmeyi çok istiyor. Terör olaylarından etkilenmiyor. Bu, bizim için bir avantaj" dedi.

Galatasaray'ın ilgilendiği Vitor Hugo - İZLE

RESMİ TEKLİF GELİNCE DEĞERLENDİRECEĞİZ

Oyuncunun menaceri Lages ise "Galatasaray Kasım ayından bu yana oyuncuya talip. Sürekli onun için bizimle görüşmek isteyenler oluyor. İtalya, Almanya ve Portekiz'den de onu isteyenler var. Resmi teklif gelince konuşacağız" açıklamasını yaptı.