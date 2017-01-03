Vitor Hugo ile anlaşan Cimbom kulübüyle görüşüyor

Galatasaray, Palmeiras'ta forma giyen Vitor Hugo'ya talip olmuş, kulübü ve kendisiyle masaya oturmuştu.

1.5 MİLYON EURO'YA EL SIKIŞILDI

Bipspor'un haberine göre 25 yaşındaki oyuncuyla 1.5 milyon Euro'ya el sıkışıldı. Palmeiras, Galatasaray'ın istediği bonservis bedeline indiği anda imzalar atılacak.

Palmeiras'ın Sarı-Kırmızılı ekipten 7 milyon Euro istediği öğrenildi.

Vitor Hugo'nun tanıtım videosu - İZLE

FLORYA'DA HERKES TAM NOT VERDİ

Brezilya Ligi şampiyonu Palmeiras'ın başarılı stoperine Florya'da herkes tam not verdi.

1.87 boyunda ve hem sağ hem sol stoperde görev yapan oyuncuyu Riekerink de istedi.

Brezilya Serie A Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Palmeiras'ta 55 maça çıkan Hugo, bu maçlarda 5 gol atıp 1 de asist yaptı.

1.87 boyundaki Brezilyalı oyuncunun Palmeiras'la 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.