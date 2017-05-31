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Vitor Pereira 1860 Münih'i küme düşürdü

Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Bundesliga 2 ekiplerinden 1860 Münih, 3. lige düştü.

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Vitor Pereira 1860 Münih'i küme düşürdü

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Bundesliga 2 ekiplerinden 1860 Münih'in başına geçen Vitor Pereira, Almanya'da da umduğunu bulamadı.

KÜME DÜŞTÜLER

Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve kadrosuna birçok deneyimli oyuncu katan 1860 Münih, kabus bir sezonun ardından Almanya 3. Ligi'ne düştü.

Portekizli teknik adam Pereira yönetiminde sezonu 16. sırada tamamlayıp Play-Out oynamak zorunda kalan Münih ekibi, Regensburg'la oynadığı 2 maçın sonunda Bundesliga 2'ye veda etti.

Vitor Pereira'lı 1860 Münih, ilk maçta Regensburg'la deplasmanda 1-1 berabere kalırken, sahasındaki maçı 2-0 kaybederek bir alt ligin yolunu tuttu.

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